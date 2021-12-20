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Bundesbank'ın başına eski çalışan Joachim Nagel geçecek

Bundesbank'ın başına eski çalışan Joachim Nagel geçecek
AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanlığı'na, Banka'nın eski Yönetim Kurulu Üyesi Joachim Nagel'i önerdiklerini bildirdi.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanlığı'na, Banka'nın eski Yönetim Kurulu Üyesi Joachim Nagel'i önerdiklerini bildirdi.

Christian Lindner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nagel'in, 1 Ocak'ta Jens Weidmann'dan görevi devralacağını duyurdu.

Lindner, "Şansölye Olaf Scholz ve ben, Joachim Nagel'i Bundesbank Başkanı olarak önerdik. Enflasyon riski, istikrar odaklı bir para politikasının önemini artırdı." ifadelerini kullandı.

Lindner, Nagel'in deneyimli biri olarak Bundesbank'ta devamlılığı sağlayacağını belirtti.

17 yıl Bundesbak'ta görev aldıktan sonra Alman Kamu Yatırım Bankası'nda (KfW) yönetim kurulu üyeliği yapan 55 yaşındaki Nagel, şu anda Uluslararası Ödemeler Bankası'nda (BIS) çalışıyor.

Alman medyasına göre Nagel, Alman hükümet ortağı Hür Demokrat Parti'de (FDP) "istikrar odaklı bir sosyal demokrat" olarak görülüyor.

Avrupa Merkez Bankası'nda (ECB) enflasyonun geçici olup olmadığına dair tartışmaların artması dikkati çekerken, 55 yaşındaki Nagel, Bundesbank Başkanı olarak, aynı zamanda ECB Yönetim Kurulu Üyeliği de yapacak.

Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, 20 Ekim'de, kişisel nedenlerden dolayı bu yılın sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı. Merkel hükümeti, Bundesbank Başkanı'nı yeni hükümetin belirlemesini istemişti.

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AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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