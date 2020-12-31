Bundesbank Başkanı Weidmann'dan "düşük faiz" uyarısı Açıklaması
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Bundesbank Başkanı Weidmann'dan "düşük faiz" uyarısı Açıklaması

31.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:25
Bundesbank Başkanı Weidmann'dan

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ekonomilerini desteklemek için kamu borcunu artırmak zorunda kalan Avro Bölgesi'ndeki hükümetleri, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri sonsuza kadar düşük tutmasını beklememeleri...

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ekonomilerini desteklemek için kamu borcunu artırmak zorunda kalan Avro Bölgesi'ndeki hükümetleri, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri sonsuza kadar düşük tutmasını beklememeleri konusunda uyardı.

Aynı zamanda ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Weidmann, Almanya'nın etkili gazetelerinden Rheinische Post'a verdiği röportajda, ECB'nin, fiyat istikrarını sağlama görevi daha yüksek faizleri gerektirmesi durumunda kamu borçlanma maliyetlerini dikkate almayacağını söyledi.

Weidmann, "(Avro Bölgesi'ndeki) Hükümetlerin bir faiz artırımına hazırlanmaları ve borç yüklerini kolaylıkla taşıyacaklarını sanmamaları kendi çıkarlarına olur." ifadesini kullandı.

Düşük faizler Kovid-19 krizinde şirketleri destekledi

Bu arada, ECB, 10 Aralık'ta, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25'te sabit tutarken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünü 500 milyar avro artırarak 1,85 trilyon avroya yükseltmişti.

ECB, faiz oranlarını, enflasyon görünümü yüzde 2 hedefine yeterince yaklaşana kadar düşük kalacağı mesajı da vererek, döviz kuruna ilişkin gelişmelerinin yakından izleneceğini vurgulamıştı.

ECB'nin faiz oranlarını çok düşük seviyede tutmasının, kamunun, hane halkının ve şirketlerin çok düşük maliyetle borçlanabilmesinin yolunu açtığı ve Avro Bölgesi ekonomilerine Kovid-19 krizinde yardımcı olduğu değerlendiriliyor.

Kovid-19 krizinde hükümetlerin teşvikler için borçlanması kamu borcunun GSYH'ye oranını artırırken, 2020'de Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomileri olan Almanya'da bu oranın yaklaşık yüzde 74, Fransa'da yüzde 116 ve İtalya'da yüzde 160 olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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