Bundesbank, Almanya'nın 2021 ve 2022 büyüme görünümünü düşürdü

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), tedarik darboğazları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 4. dalga ve ekonomide yeni kısıtlamalar nedeniyle gelecek yılın başında Alman ekonomisinin büyümesini durduracağını ve toparlanmasını geciktireceğini bildirdi.

Bundesbank, gelecek yıl için takvim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 5,2'den 4,2'ye indirdi.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik tahmin raporunda, Alman ekonomisinde toparlanmanın Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemeye yönelik yeni kısıtlamalardan dolayı gecikeceği belirtildi.

Raporda, "Alman ekonomisi Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'in son çeyreğinde ve 2022'nin ilk çeyreğinde bir gerileme yaşayacak, ancak gelecek yılın baharında tekrar önemli bir ivme kazanmaya hazırlanıyor." denildi.

Almanya'da özel tüketimin gelecek bahardan itibaren önemli ölçüde artacağının vurgulandığı raporda, tedarik darboğazlarının da 2022'nin sonuna kadar gevşeyeceği öngörüldü.

Büyüme tahmini aşağı yönlü revize edildi

Bundesbank, Almanya'ya ilişkin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme tahminini Kovid-19 salgınında 4. dalga ve tedarik zinciri darboğazları nedeniyle aşağı yönlü, enflasyon tahminini de yukarı yönlü güncelledi.

Buna göre, Banka, Almanya'da bu yıl için takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7'den yüzde 2,5'e ve gelecek yıl için yüzde 5,2'den 4,2'ye indirdi.

Banka, 2023 büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 3'2'ye çıkarırken, 2024'te yüzde 0,9 büyüme öngördü.

Enflasyon tahmini yükseltildi

Bundesbank, artan enerji fiyatları ve tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Bu yıl için daha önce yüzde 2,6 enflasyon öngören Bundesbank, enflasyon tahminini yüzde 3,2'ye çıkardı.

Banka, 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 1,8'den yüzde 3,6'ya, 2023 yılı için ise yüzde 1,7'den yüzde 2,2'ye yükseltti.

Bundesbank, 2024 yılı enflasyon tahmininin ise yüzde 2,2 olarak belirledi.

Bundesbank Başkanı Weidmann'dan enflasyon uyarısı

Bu yıl sonuna görevini bırakacak olan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikasının bu riskleri (enflasyon) göz ardı etmemesi ve tetikte kalması gerektiğini vurguladı.

ECB'nin yüksek fiyat ve iş gücü ücretlerinden ve düşük karbon ekonomisine geçişten kaynaklanan enflasyon risklerini görmezden geliyor olabileceği uyarısında bulunan Weidmann, "Hem Almanya'da hem de bir bütün olarak Avro bölgesinde enflasyon oranı için riskler yukarı yönlü. Para politikası yapıcıları bu riskleri göz ardı etmemelidir." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir ECB'nin gevşek para politikasını eleştiren ve ay sonunda ECB Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılacak olan Weidmann, Almanya'da enflasyonu gelecek yıllarda ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmasının beklendiğini belirtti.

Almanya'da enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde

Alman hükümeti, Kovid-19 salgının 4'üncü dalgasıyla mücadele ettiği için yeni sağlık kısıtlamaları getirerek aşılanmamış vatandaşları zorunlu olmayan alışverişe ve birçok halka açık mekanlara girmesine kısıtlama getirdi.

Alman ekonomisi, özel tüketimin artması nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetmişti.

Almanya'da hükümet, 27 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.

Öte yandan, Almanya'da ekim ayında yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle kasımda yüzde 5,2'ye yükselerek, yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Almanya'da tüketici için alışılmadık derecede yüksek enflasyon iyice hissedilirken, fiyat artışlarının Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ekonomistlerin çoğunun savunduğu gibi "geçici" olacağı görüşüne dair şüpheler de her geçen gün artıyor.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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