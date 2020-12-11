Bundesbank, Almanya'nın 2021 büyüme tahminini düşürdü
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Bundesbank, Almanya'nın 2021 büyüme tahminini düşürdü

11.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:48
Bundesbank, Almanya'nın 2021 büyüme tahminini düşürdü

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Almanya'ya ilişkin gelecek yıl için büyüme tahminini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga ve salgına yönelik sıkı tedbirlerin yeniden uygulanması nedeniyle aşağı yönlü güncelledi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Almanya'ya ilişkin gelecek yıl için büyüme tahminini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga ve salgına yönelik sıkı tedbirlerin yeniden uygulanması nedeniyle aşağı yönlü güncelledi.

Bundesbank, Almanya ekonomisine ilişkin haziranda paylaştığı 2020-2021 ve 2022 yıllarını kapsayan büyüme tahminlerinde kış dönemine 2023 yılını da ekleyerek revize etti.

Buna göre, banka, Almanya'da bu yıl için takvim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) küçülme tahminini yüzde 7'den 5,5'e, 2021 büyüme beklentisini yüzde 3,2'den 3'e düşürdü.

2022 yılı için büyüme tahminini 3,8'den 4,5'e yükselten banka, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin 2023'te yüzde 1,8'lik büyümesi tahmininde bulundu.

Banka, Kovid-19 salgınında ikinci dalga ve salgına yönelik sıkı tedbirlerin yeniden uygulanmasını 2021 için aşağı yönlü revizyona sebep olarak gösterdi.

Büyüme tahmini raporunda, Almanya'da özel tüketimin büyük ölçüde salgına bağımlı olmaya devam ettiği belirtilerek, "Tüketici harcamaları, harcanabilir gelirden önemli ölçüde daha fazla düştü. Tersine tasarruf oranı çok keskin bir şekilde yükseldi." ifadesine yer verildi.

Banka, Almanya'nın ticaret ortaklarında ekonomik toparlanmanın Alman ihracatını destekleyeceğini öngörürken, ihracattaki artışın Alman ekonomisinde toparlanmanın sağlam bir dayanağı olacağını hatırlattı.

Enflasyon beklentisini bu yıl için ortalama yüzde 0,4 açıklayan banka, enflasyonun gelecek yıl KDV'de indirimin sona ermesi ve yürürlüğe girecek iklim vergisinin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü etkisi olacağına işaret etti.

Bundesbank, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğuna dikkati çekerek, salgına yönelik daha olumsuz bir senaryoda, Almanya'nın GSYH'sinin 2023 sonuna kadar salgın krizi öncesi seviyelere ulaşmayacağını öngördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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