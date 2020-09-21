Bundesbank: Alman ekonomisinde toparlanma yılın geri kalanında ivme kaybedebilir
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Bundesbank: Alman ekonomisinde toparlanma yılın geri kalanında ivme kaybedebilir

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinde yılın geri kalanında toparlanmanın yeni siparişlerin yavaşlaması ve hizmet sektörünün Kovid-19 salgınının yayılmasını önleme kısıtlamalarından etkilenmesi nedeniyle ivme kaybedebileceğini belirtti.

Bundesbank: Alman ekonomisinde toparlanma yılın geri kalanında ivme kaybedebilir
21.09.2020 14:37 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:37

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinde yılın geri kalanında toparlanmanın yeni siparişlerin yavaşlaması ve hizmet sektörünün Kovid-19 salgınının yayılmasını önleme kısıtlamalarından etkilenmesi nedeniyle ivme kaybedebileceğini belirtti.

Banka'nın ekonomiye yönelik eylül ayı raporunda, Alman ekonomisinin, Kovid-19 salgınının neden olduğu keskin düşüşten sonra yavaş yavaş toparlandığı kaydedildi.

Raporda, "Yılın geri kalanında ekonomide toparlanma ivme kaybederek devam edebilir." denildi.

Alman sanayi şirketlerinin geleceğe iyimser baktıkları belirtilen raporda, "Ancak ihracata ilişkin beklentiler hala temkinli kalıyor ve sipariş alımı son zamanlarda gözle görülür şekilde ivme kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen ekonomik ve sosyal yaşam üzerindeki kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesinin ekonominin mayıstan itibaren güçlü bir şekilde toparlanmasını sağladığı, yine de hem sanayi hem de hizmet sektörünün kriz öncesi seviyenin oldukça altında kaldığı vurgulandı.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının hanehalkı tüketimi, ihracatı ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daralmıştı.

Hükümet, nisanda açıkladığı bu yıla ilişkin GSYH'deki 6,3'lük daralma tahminini 1 Eylül'de yüzde 5,8'e revize etmiş, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e düşürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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