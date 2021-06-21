Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci çeyrekte muhtemelen güçlü büyüyecek
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Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci çeyrekte muhtemelen güçlü büyüyecek

Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci çeyrekte muhtemelen güçlü büyüyecek
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısının hızla azalması, aşılamada ilerleme ve salgına karşı alınan önlemlerin de kademeli olarak gevşetilmesiyle Alman ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü büyüyeceğini bildirdi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısının hızla azalması, aşılamada ilerleme ve salgına karşı alınan önlemlerin de kademeli olarak gevşetilmesiyle Alman ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü büyüyeceğini bildirdi.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik haziran ayı raporu yayımlandı.

Raporda, Alman ekonomisinin 2021 yılına zayıf bir başlangıç yapmasının ardından ikinci çeyrekte güçlü bir şekilde büyüyeceği belirtildi.

Bundesbank'ın raporunda, "Almanya'daki ekonomik üretimin, ilk çeyrekte geriledikten sonra 2021 baharında yeniden keskin bir şekilde artması bekleniyor." denildi.

Özellikle hizmet sağlayıcıların ve perakende sektörünün Kovid-19'a yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin hafifletilmesinden faydalandıklarına yer verilen raporda, bunun yanında çip arzı sıkıntısı gibi tedarik zincirinde yaşanan sorunların özellikle otomotiv sanayisinde üretimi yavaşlattığı kaydedildi.

Salgın sırasında istemeden artan tasarrufların harcanacağına yer verilen raporda, bu durumun da özel tüketimi artıracağına vurgu yapıldı.

Bundesbank'a göre, enflasyon yıl sonunda yüzde 2,6 seviyesinde olacak, enflasyonda belirleyici faktörler de KDV oranları, karbon emisyon vergisi ile ham petrol ve gıda fiyatları olacak.

Almanya'da ekonomi, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 küçülmüştü.

Bundesbank, 11 Haziran'da Alman ekonomisi için büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'den yüzde 3,7'ye çıkarırken, 2022 yılı için büyüme beklentisini de yüzde 4,5'ten 5,2'ye yükseltmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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