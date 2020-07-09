Bunaltıcı sıcaklıklara karşı çözümü traktör römorkunda buldular Sivas'ta hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla bunaltıcı günler yaşayan çocuklar, aileleri tarafından suyla doldurularak havuza dönüştürülen traktör römorkunda serinledi.

Sivas'ta hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla bunaltıcı günler yaşayan çocuklar, aileleri tarafından suyla doldurularak havuza dönüştürülen traktör römorkunda serinledi.

Sivas'ta Temmuz ayının en sıcak günleri yaşanıyor. Kent merkezinde hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi. Merkeze bağlı 4 Eylül köyünde yaşayanlar ise bunaltıcı sıcağa karşı ilginç bir çözüm buldu. Aileler tarımda kullanılan traktör römorkunu branda ile kaplayarak içerisini suyla doldurdu. Suyla doldurulan römork havuz halini alırken, çocuklar ise suyla dolu römorkta serinledi. Doyasıya eğlenen çocuklar, denizi olmayan Sivas'ta havuz keyfi yaşadı.

Bunaltıcı sıcağa karşı römorku suyla doldurduklarını belirten Mecnun Pek, "Hava 35 dereceyi buldu. Biz de kardeşlerimizin serinlemesi için tekneye branda geçirip suyla doldurduk. Çok eğleniyorlar. Kendilerine su fışkırtıp doyasıya eğleniyorlar" dedi.

Kuzenlerinin ve kardeşinin römorka doldurulan su ile doyasıya eğlendiğini belirten Muhammet Ali Pek, "Hava sıcaktı, bizim çocuklar da bunalmıştı. Ferahlamaları gerekiyordu, biz de böyle bir şey düşündük. Ardından römorka brandayla kaplayıp su doldurduk. Gördüğünüz gibi şu anda eğleniyorlar" dedi.

Havuzda ferahlayan çocuklar ise hem serinleyip hem de eğlendiklerini söyledi. - SİVAS

Kaynak: İHA