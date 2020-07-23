Bunaltıcı sıcaklar vatandaşı sulu meyvelere yönlendirdi Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar su ihtiyacını gideren meyvelerden karpuza yöneldi.

Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar su ihtiyacını gideren meyvelerden karpuza yöneldi.

Sıcaklığın 40 derecenin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da vatandaşlar, sulu ve serinletici meyvelerden olan karpuza ilgi gösteriyor. Geçen yıla göre bu yıl daha az ekildiği için karpuz fiyatlarında artış yaşanıyor. Ancak vatandaşlar karpuzdan vazgeçemiyor.

"Sıcak havada karpuz yemek insana serum gibi geliyor"

Sıcaklığın kendini hissettirmesiyle vatandaşların karpuza ilgisinin artığını dile getiren esnaf Ramazan Çiftçi, "Türkiye'de bu yıl karpuz ekim alanı az. Hava sıcaklığının iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başlamasıyla vatandaşların karpuza talebi arttı. Geçen seneye göre bu yıl karpuz fiyatları biraz daha yüksek. Karpuz ekenler bu yıl para kazandı. Karpuzun kilogramını 2 liradan satışa sunuyoruz. Şanlıurfa'da bu sıcakta vatandaşların karpuz yemesini tavsiye ediyorum. Karpuz insana serum gibi gelir" dedi.

Sıcak havada karpuz tüketilmesinin faydalı olduğunu belirten İbrahim Büyükoruç ise "Eyyübiye ilçesinden gelip burada karpuz alıyorum. Yaz mevsiminde karpuz tüketmek faydalıdır. Sıcak havada karpuz insanı serinletiyor. Vatandaşlara karpuz yemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA