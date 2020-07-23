Bunaltıcı sıcaklar vatandaşı meyveye yönlendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bunaltıcı sıcaklar vatandaşı meyveye yönlendirdi

Bunaltıcı sıcaklar vatandaşı meyveye yönlendirdi Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar su ihtiyacını gideren meyvelere yöneldi.

23.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:52

Bunaltıcı sıcaklar vatandaşı meyveye yönlendirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar su ihtiyacını gideren meyvelere yöneldi.

Sıcaklığın 40 derecenin üstünde seyrettiği Şanlıurfa'da vatandaşlar, sulu ve serinletici meyvelerden olan karpuza ilgi gösteriyor. Geçen yıla göre bu yıl daha az ekildiği için karpuz fiyatlarında artış yaşanıyor. Buna rağmen vatandaşlar karpuzdan vazgeçemiyor.

"Sıcak havada karpuz yemek insana serum gibi geliyor"

Sıcaklığın kendini hissettirmesiyle vatandaşların karpuza ilgisinin artığını dile getiren esnaf Ramazan Çiftçi, "Türkiye'de bu yıl karpuz ekim alanı az. Hava sıcaklığının iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başlamasıyla vatandaşların karpuza talebi arttı. Geçen seneye göre bu yıl karpuz fiyatları biraz daha yüksek. Karpuz ekenler bu yıl para kazandı. Karpuzun kilogramını 2 liradan satışa sunuyoruz. Şanlıurfa'da bu sıcakta vatandaşların karpuz yemesini tavsiye ediyorum. Karpuz insana serum gibi gelir" dedi.

Sıcak havada karpuz tüketilmesinin faydalı olduğunu belirten İbrahim Büyükoruç ise, "Eyyübiye ilçesinden gelip burada karpuz alıyorum. Yaz mevsiminde karpuz tüketmek faydalıdır. Sıcak havada karpuz insanı serinletiyor. Vatandaşlara karpuz yemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bunaltıcı sıcaklar vatandaşı meyveye yönlendirdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Yaşam
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Spor
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm 3. Sayfa
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü 3. Sayfa
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı Politika
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Ekonomi
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasını bayram süreci belirleyecek
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasını bayram süreci belirleyecek
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fatih Sultan Halife Hafter Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Huysuz Virjin Murat Dalkılıç Öztürk Serengil
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: Bunaltıcı sıcaklar vatandaşı meyveye yönlendirdi - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 11:18:43. #1.15#
title