Bunaltan Sıcakta Hortumlu Eğlence

HAVA sıcaklığının 42 derece ölçüldüğü 'Turizmin başkenti' Antalya'da, tatilciler alternatif serinlik seçenekleri sayesinde bunaltıcı sıcaklardan bir nebze de olsa uzaklaşıyor.



Plaj işletmeleri kumsala çektikleri bahçe hortumlarının musluklarını açarak farklı animasyon şovları düzenliyor. Hortumdan akan buz gibi suyun altında çığlık atmadan en uzun süre duran tatilciye, buz gibi meyve kokteyli ikram ediliyor. Özellikle Rus turistler yarışmayı tercih edenlerin başında geliyor. Kadın turistler hortum altında çığlık atmamak için büyük çaba harcıyor. Kimisi soğuk suyun etkisine dayanamayarak var gücüyle çığlık atıyor. Kimileri ise ellerini açıp serinlemenin tadını çıkarıyor. Turistler, yarışma ardından meyve kokteylini yudumluyor.



- Antalya