Bunalımda olduğu öne sürülen 3 çocuk annesi, yaşamına son verdi
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Bunalımda olduğu öne sürülen 3 çocuk annesi, yaşamına son verdi

Bunalımda olduğu öne sürülen 3 çocuk annesi, yaşamına son verdi
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen 3 çocuk annesi Azime A. (54), kendisini iple çam ağacının dalına asarak, yaşamına son verdi.

ANTALYA'da, bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen 3 çocuk annesi Azime A. (54), kendisini iple çam ağacının dalına asarak, yaşamına son verdi.

Bir süredir bilinmeyen nedenle bunalımda olduğu öne sürülen Azime A.  öğle saatlerinde Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ağaca iple asılı hareketsiz halde görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Azime A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 oğlu ve 1 kızı bulunan Azime A.'nın acı haberini alan yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Azime A.'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 


Bunalımda olduğu öne sürülen 3 çocuk annesi, yaşamına son verdi
Bunalımda olduğu öne sürülen 3 çocuk annesi, yaşamına son verdi
Bunalımda olduğu öne sürülen 3 çocuk annesi, yaşamına son verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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