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Bunalımda olan adam kendini asarak yaşamına son verdi

Bunalımda olan adam kendini asarak yaşamına son verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre bunalımda olan bir şahıs, kendini asarak yaşamına son verdi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre bunalımda olan bir şahıs, kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Zelve Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalımda olan A.Y.'den (34) haber alamayan yakınları ikametine geldiklerinde A.Y.'yi iple asılı hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde A.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Bunalımda olan adam kendini asarak yaşamına son verdi

Bunalımda olan adam kendini asarak yaşamına son verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kayseri, 3. Sayfa, Haber

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