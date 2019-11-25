Bunalıma giren şahıs kendi aracını yaktı
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Bunalıma giren şahıs kendi aracını yaktı

Samsun'da bunalıma giren bir kişi kendi aracını ateşe vererek yaktı.

25.11.2019 00:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 00:18
Bunalıma giren şahıs kendi aracını yaktı

'da bunalıma giren bir kişi kendi aracını ateşe vererek yaktı.


Olay, Samsun'un ilçesi Unkapanı Kavşağı'nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren 38 yaşındaki Ö.A. kendi aracını ateşe vererek yaktı. Alevler aracı sararken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ö.A. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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