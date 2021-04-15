Bunalıma giren polis memuru intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bunalıma giren polis memuru intihar etti

Bunalıma giren polis memuru intihar etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da bir dönem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün korumalığını yapan polis memuru, evinde kendini başından silahla vurarak intihar etti.

Manisa'da bir dönem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün korumalığını yapan polis memuru, evinde kendini başından silahla vurarak intihar etti.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temaslı olduğu için korona virüs karantinasında bulunan polis memuru Zafer Gündüz (47), kendini tabancayla başından vurarak evinde intihar etti. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan incelemede polis memuru Zafer Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gündüz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gündüz'ün intihar ettiği haberini alan bir yakını ise evinin önünde sinir krizi geçirdi. Yaşlı kadın, polis ekipleri ve Gündüz'ün komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Memleketi Balıkesir olan polis memuru Zafer Gündüz'ün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün eski koruması olduğu ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde koruma görevinde bulunduğu öğrenildi. Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Gündüz'ün 3 ay önce de annesini kaybettiği öğrenildi. - MANİSA

Bunalıma giren polis memuru intihar etti
Bunalıma giren polis memuru intihar etti
Bunalıma giren polis memuru intihar etti
Bunalıma giren polis memuru intihar etti
Bunalıma giren polis memuru intihar etti
Bunalıma giren polis memuru intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Müge Anlı Mehtap Ar Cansu Dere
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bunalıma giren polis memuru intihar etti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 18:09:00. #1.14#

title