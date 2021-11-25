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Bunalıma giren eski hostes polislere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bunalıma giren eski hostes polislere zor anlar yaşattı Daha önce 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan kadın, bu kez otelin ikinci katına çıktı Antalya'da bunalıma giren eski hostes kadın, 2 ay içerisinde ikinci kez intihara kalkıştı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Bunalıma giren eski hostes polislere zor anlar yaşattı

Daha önce 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan kadın, bu kez otelin ikinci katına çıktı

ANTALYA - Antalya'da bunalıma giren eski hostes kadın, 2 ay içerisinde ikinci kez intihara kalkıştı. Çıktığı otelin ikinci katının penceresinden ayaklarını sarkıtan kadın, kapıyı da içeriden kilitledi. 3 saatte ikna edilen kadın, polis ekiplerine adeta ecel teri döktürdü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 4. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir otelin 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce hostes olarak çalıştığı öğrenilen bir çocuk annesi E.Ç.(31), bugün sabah saatlerinde bunalıma girdi. Kadın, çocuğu ile birlikte kaldığı otel odasının penceresinden dışarı ayaklarını sarkıttı. Kadını pencerede gören diğer odadaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriden kapıyı kilitleyen kadın, kimsenin kendisine yaklaşmasını istemedi. Bunun üzerine olay yerine müzakereci polis ekibi de geldi. Yan odanın penceresine gelen polisler tarafından ikna edilen kadın, 3 saat sonra penceren indirildi. Kadın olay yerindeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Daha önce de intihara kalkıştı

Yapılan incelemede E.Ç.'nin 9 Eylül Perşembe günü Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıkan kişi olduğu belirlendi.

Bunalıma giren eski hostes polislere zor anlar yaşattı

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İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Son Dakika Haberleri

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