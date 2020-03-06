Bunalıma giren adam intihar etmeye kalktı
Haberler » 3. Sayfa » Bunalıma giren adam intihar etmeye kalktı - Haberler

Bunalıma giren adam intihar etmeye kalktı

Kayseri'de bunalımda olduğu iddia edilen bir kişi evinin penceresinden atlamaya çalıştı.

06.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:00
Bunalıma giren adam intihar etmeye kalktı

'de bunalımda olduğu iddia edilen bir kişi evinin penceresinden atlamaya çalıştı.


Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Demokrasi mahallesinde gerçekleşen olayda bunalımda olduğu iddia edilen bir kişi evinin penceresine intihar etmek için çıktı. Çevredekilerin durumu vermesi üzerine olay yerine 112, itfaiye ve ekipleri sevk edildi.


Olay yerine giden ekiplerin ikna çabaları sonucunda evinden alınan şahıs, polis merkezine götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler