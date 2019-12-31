Bunalıma girdi, kendini astı
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Bunalıma girdi, kendini astı

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, kendisini asarak yaşamına son verdi.

31.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:19
Bunalıma girdi, kendini astı

'de bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, kendisini asarak yaşamına son verdi.


Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı mahallesi sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen H.Ü. (63) kendini doğalgaz borusuna astı. Yakınlarının vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. H.Ü.'nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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