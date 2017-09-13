Bumerang Kartal'da Yüzde Sıfır Faiz Avantajı

Konutta beklenen hareketin eylül ayında gerçekleşmesi öngörülürken, inşaat firmaları birbirinden farklı ödeme kampanyaları düzenliyor. Bunlardan biri olan Özkartallar Gayrimenkul ise, Bumerang Kartal projesi ile müşterilerine faizsiz satış imkanı sunuyor.



Deniz ve ada manzarasının 8'inci kattan itibaren tüm daire ve odalarda keyfine varıldığı Bumerang Kartal projesinde 13'üncü kata gelindi. Daire satışlarının yüzde 10'unun gerçekleştiği Bumerang Kartal merkezi konumu ve muhteşem manzarasıyla yatırımcılarını bekliyor.Kentsel dönüşüm ile birlikte Anadolu Yakası günden güne değer kazanmaya devam ediyor. Metro uzantısının da etkisiyle Kadıköy'den sonra kentsel dönüşümün en önemli merkezlerinden biri olan Kartal da iş ve lüks yaşam merkezlerinin yükselen yıldızı olmaya başladı.



METREKARE FİYATLARI 6 İLA 12 BİN LİRA ARASINDA



İstanbul'da yatırım yapma seçeneklerinden biri olan ve bitiş tarihi Aralık 2019 olarak belirlenen Bumerang Kartal Projesi'nde ofis ve konut alanlarının metrekare fiyatı 6 bin TL ile 12 bin 500 TL arasında değişiyor. Projedeki dairelerin yüzde 10'u satıldı. Bölgede amortisman süresinin kısa oluşu yatırımcıların dikkatini çekiyor.



Özkartallar A.Ş. tarafından hayata geçirilen Bumerang Kartal Seyir Terası, Cafeler, Toplantı Salonları, Yüzme Havuzları, Tenis Kortu, Fitness Center, Sauna, Buhar Odası-Masaj Odası, Türk Hamamı, Loby ve Danışma, Çamaşırhane, Mescitler, Yönetim Odaları, Sığınak, Açık ve Kapalı Otopark, profesyonel yönetim ile birlikte ofis ve konut anlayışında bir yaşam alanı da sunuyor.



KARTAL ADLİYE METRO DURAĞINDA



E-5 üzerinde, Kartal Anadolu Adliyesinin tam karşısında konumlanan ve Kartal Adliye metro durağına 1 dakika yürüme mesafesinde yer alan Bumerang Kartal 40 katlı olup, 9 bin 650 metrekare arsa üzerinde konumlandırılmış 60 bin metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip 190 adet bağımsız bölüm ve 14 adet mağazadan oluşuyor. 6'ncı katından itibaren Anadolu Yakası'nın cıvıl cıvıl adalar manzarasına hakim ofis ve daireler 64 metrekaraden 374 metrekareye kadar büyüyebiliyor.En son teknoloji ve akıllı bina sistemiyle donatılan projede ofis katları; mutfak ve ıslak zeminler tamamlanmış, zeminler ve tavanlar yapılmış, daire içi alanlarının bölümleri ise müşteri tercihine bırakılarak Shell & Core halinde iç dekorasyona hazır biçimde; konutlar ise, anahtar teslim olarak hazırlanıyor.



FAİZSİZ ÖDEME



Esnek ve fonksiyonel alan seçenekleri, yatırım değeri ve konsepti ile modern ofis ve konut anlayışının en üst seviyeye taşındığı Kartal Bumerang Projesi yaşam standardına yeni bir soluk getirmek isteyenler, farklı gayrimenkul projelerini takip eden yatırımcılar ve işverenler profilini hedefliyor.



Bumerang Kartal, Anadolu Yakası'nın en önemli merkezlerinden biri haline gelen Kartal'ın en prestijli lokasyonunda konumlandırıldı. Bumerang Kartal Projesi'nin kapanmaz Adalar manzarasına sahip daireleri ve ofisleri, krediye uygun, yüzde 1 KDV avantajı ile şirket bünyesinde yüzde 30'u peşin, geri kalan yüzde 70'i proje bitiş tarihi olan Aralık 2019'a kadar 0 komisyon ile vadelendiriliyor.