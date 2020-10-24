BUMER birçok üniversitenin analizlerini de yaparak ulusal ve yerel alanda önemli çalışmalara imza atıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BUMER birçok üniversitenin analizlerini de yaparak ulusal ve yerel alanda önemli çalışmalara imza atıyor

24.10.2020 00:11 | Son Güncelleme: 24.10.2020 00:20
BUMER birçok üniversitenin analizlerini de yaparak ulusal ve yerel alanda önemli çalışmalara imza atıyor

Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (BUMER) sahip olduğu donanım ve gelişmiş alt yapısı sayesinde, ülkemizin önde gelen onlarca köklü üniversitesi ile kamu ve özel kurumlarının bulunduğu birçok kuruluşla birlikte üçüncü şahısların da ihtiyaçlarına yönelik birçok analiz ve...

Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (BUMER) sahip olduğu donanım ve gelişmiş alt yapısı sayesinde, ülkemizin önde gelen onlarca köklü üniversitesi ile kamu ve özel kurumlarının bulunduğu birçok kuruluşla birlikte üçüncü şahısların da ihtiyaçlarına yönelik birçok analiz ve ölçüm hizmeti sunuyor. Bu kapsamda BUMER 2020 yılında toplamda 1126 analiz ve ölçüm çalışması gerçekleştirdi.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi içerisinde yer alan ve yaklaşık 2 bin metre kare kapalı alana sahip olan BUMER; 5 adet analiz, 5 adet araştırma laboratuvarı olmak üzere toplam 10 adet laboratuvar, 1 adet konferans salonu, dinlenme odası, çalışma ofisleri ve diğer birimleri ile yerel ve ulusal alanda önemli çalışmalara imza atıyor.

Merkezi araştırma laboratuvarı, sahip olduğu teknolojik olanakları ile ülke ve bölgede faaliyetlerine devam eden diğer yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılıyor. Merkezde ayrıca laboratuvar hizmetleri kapsamında, sanayi ve üniversiteler arası iş birliğinin sağlanması ve ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamaya yönelik önemli çalışmalar da yürütülüyor.

Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi gibi birçok yükseköğretim kurumuna da bu doğrultuda hizmet verildi.

Türkiye'nin önde gelen onlarca köklü üniversitesi ile kamu ve özel kurumlarının bulunduğu birçok kuruluşun ihtiyaçlarına yönelik analiz ve ölçüm faaliyeti gerçekleştiren, ülkemizin en modern laboratuvarlarından birisi olan BUMER 2020 yılında toplamda 1126 analiz ve ölçüm çalışması yaptı.

Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında, Yükseköğretim kurumları ile kamu ve özel kurumlara yönelik gerçekleştirilen analiz ve ölçüm çalışmaları ile birlikte korona virüs (Covid-19) salgınına karşı da çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, kendi imkanları ile dezenfektan üretimini gerçekleştirmesinin yanı sıra Bayburt Üniversitesi ile Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü arasında önemli bir protokol de imzalandı. Bu protokolle, BUMER bünyesindeki bazı önemli cihazlar Bayburt Devlet Hastanesinin kullanımına sunularak pandemi sürecine de önemli bir destek sağlandı. - BAYBURT

BUMER birçok üniversitenin analizlerini de yaparak ulusal ve yerel alanda önemli çalışmalara imza atıyor
BUMER birçok üniversitenin analizlerini de yaparak ulusal ve yerel alanda önemli çalışmalara imza atıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Engin Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cansu Dere Didem Soydan Oktay Kaynarca
Spor Babel Okan Buruk Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim
Daha Fazla Bursa Avrupa Denizli Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BUMER birçok üniversitenin analizlerini de yaparak ulusal ve yerel alanda önemli çalışmalara imza atıyor - Bayburt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 00:57:25. #1.14#
title