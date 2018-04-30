Bumep Ve Benmep Kursiyerlerinin Sertifika Heyecanı

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk odaklı hizmetlerinden olan Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) kapsamında 2 bin 880 ve Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENMEP) kapsamında da 557 olmak üzere toplam 3 bin 437 kursiyere, katılım belgeleri törenle verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin teknolojiyi vatandaşların yaşam alanlarına kadar götürdüğü Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) ile Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENMEP), Bursa'nın her köşesinde yaşayan binlerce insana nitelikli iş gücü kazandırmaya devam ediyor. Özellikle ev hanımlarının teknolojiye daha rahat ulaşmaları ve çocuklarının eğitimine katkı sağlayabilmeleri hedefiyle gerçekleştirilen BUMEP eğitimlerinden faydalanan 2 bin 880 kursiyer ve Türkiye'de ilk kez engelli vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen BENMEP eğitimlerine katılan 557 kursiyer, bugün sertifika heyecanını yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen Bursa Mobil Eğitim Projesi'nin (BUMEP-BENMEP) Ağustos - Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerine katılan vatandaşlara katılım belgeleri, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen törende verildi.

KATILIM BELGELERİ BAŞKAN AKTAŞ'TAN

BUMEP ve BENMEP eğitimlerinde başarılı olan kursiyerler, sertifikalarını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan aldı. Başkan Aktaş, vatandaşların yaşadıkları mahallelerde bilgiye ulaşmalarını sağlayan BUMEP ve BENMEP eğitimlerinin önemine değinerek, "Kurslara katılan vatandaşlarımızı gönülden alkışlıyorum. Ülkemizdeki kadın eğitimlerine yeni bir soluk kazandıran BUMEP, 2011 yılından bu yana bugüne kadar 14 ilçemizde eğitim hizmeti verdi. BUMEP eğitimlerine katılan kursiyerlerimiz, teknoloji ve interneti etkin bir şekilde kullanarak, kişisel gelişimlerinin yanında kültürel ve sosyal yaşamlarına da katkıda bulunuyorlar. Proje kapsamında özel bilgisayar dersliği haline getirilmiş otobüslerde, alanında uzman ve tamamı kadınlardan oluşan eğitmenler görev yapıyor" dedi.

"KENDİMİZE YATIRIM YAPALIM, EĞİTİMİN YAŞI YOK"

Kursiyerlerin sevinç ve heyecanını paylaştığını söyleyen Başkan Aktaş, "Bugüne kadar yaklaşık 60 bin kursiyere ulaşıldı ve yaklaşık 39 bin kursiyer eğitime dâhil edildi. Kursiyerlerimiz, aldıkları eğitimler sayesinde günlük yaşantılarında ihtiyaç duydukları bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyorlar ve eğitimler sayesinde yenilikleri kullanarak çocuklarına da yardımcı olabiliyorlar. Adanmışlık, idealistlik önemli. İnsanın her yaşta eğitim alabileceği bir konu mutlaka vardır. Hiçbir şey imkansız veya çaresiz değildir. Topluma faydalı olabilmek için kendimize yatırım yapalım. Eğitimin yaşı yok" diye konuştu.

ÖZEL DİZAYN OTOBÜSLERDE KALİTELİ EĞİTİM

Başkan Aktaş, BENMEP'ten de 10 yaşından büyük tüm engelli vatandaşların faydalandığını ifade ederek, "2013 yılında başlatılan proje kapsamında 13 ilçede, 70 farklı eğitim noktasında toplam 2 bin 433 mezun verildi. Eğitimler, engelli kardeşlerimize özel dizayn edilen otobüslerde veriliyor. Temel bilgisayar programlarından grafik tasarıma kadar birçok alanda eğitim veriliyor" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Aktaş, BUMEP ve BENMEP kursiyerlerine katılım belgelerini verdi. BUMEP kurslarına 3 nesil birlikte katılan anneanne Türkan Parkan ile kızı ve torunu Müjgan ve Bihter Uzel, törenin en ilgi çeken isimlerindendi. BUMEP kursiyerlerinden Çiğdem Sarıbal ve BENMEP kursiyerlerinden Esra Dündar ile kursların verildiği mahallerden biri olan Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Atilla Yaşar, vatandaşların sosyal yaşamlarına büyük katkı sağlayan eğitimlerden dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

BUMEP ve BENMEP projesinin tanıtım filminin de gösterildiği programda, Büyükşehir Belediye Orkestrası sanatçılarının konseri de keyifli anlara imza attı. Programın sonunda kurs bitiminde yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere kura çekilişi ile akıllı telefon, tablet, mini bilgisayar ve laptop hediye edildi.