BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları kapılarını açtı

28.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:56

Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ile Otomasyon fuarlarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD), Makina İmalatçıları Birliği (MİB), KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen fuar, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'nın üretim anlamında çok önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Makine imalatı konusunda bu yıl Bursa'dan 795 milyon dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Özsoy, "Bu durum da Bursa'nın ihracattaki payını gösteriyor. Dünya teknolojisi ile Bursa'yı buluşturmak çok önemli. Fuarın açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli de üretimde ezberlerin bozulduğu ve yeni dengelerin kurulduğu bir dönemde makinenin en fazla söz sahibi sektör konumunda yer aldığını anlattı.

Firmaların üretim kabiliyetleriyle Türkiye'nin yerli ve milli hedeflerine katkılarını artırmak için önemli projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Nemli, şunları kaydetti:

"Odamızın makro projeleri, ülkemizin Endüstri 4.0'a hazırlanmasında anahtar rol üstleniyor. Sektörlerimizin beklentilerini üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarının ardından ekonomi yönetimimizle paylaşmaktayız. 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' vizyonuyla kentimizin üretim ve ihracattaki gücünü artıracak projelerle firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bursa Makine Teknolojileri Fuarlarımız da gerek sektördeki son teknolojilerin sergilenmesi gerekse de ticari bağlantılarla kent ve ülke ekonomimize sağlayacağı katkılar açısından güçlü bir platform niteliği taşıyor."

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise 17 yıldır Bursa'da "Makine Endüstrisi Zirvesi" olarak düzenledikleri organizasyonun ismini makine donanımlarının yoğun olması nedeniyle "BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları" olarak değiştirdiklerini belirtti.

Katılımcı firmaların yüzde 80'inin imalatçı olduğunu bildiren Ersözlü, "Bu özelliği ile imalatçılar için çok önemli bir platform. 21 ülkeden 372 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla üç fuarı tek çatı altında birleştiren organizasyon ile beraber 65 ülkeden 40 binden fazla profesyonel ziyaretçi ve 1 milyar liralık ticaret hacmi hedefliyoruz." diye konuştu.

Törene, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, TİAD Başkanı Fatih Varlık, MİB Başkanı Emre Gencer ile çok sayıda sanayici katıldı.

Fuar alanındaki toplam 40 bin metrekarelik 7 salonda insanlarla çalışan robot kollardan üç boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, fiber lazer optik kesim makinesinden CNC tezgahlara kadar geniş ürün grubu ile ziyaretçilere her ihtiyaca yönelik çözümler sunan fuarlar 1 Aralık Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA