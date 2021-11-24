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Bulvarda ters şeritten giden otomobil faciaya davetiye çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bulvarda ters şeritten giden otomobil faciaya davetiye çıkardı

Bursa'da gece saatlerinde yolun boş olmasını fırsat bilen ticari otomobil, bulvarda son sürat ters şeritten girdi.

BURSA (İHA) - Bursa'da gece saatlerinde yolun boş olmasını fırsat bilen ticari otomobil, bulvarda son sürat ters şeritten girdi. 11 Eylül Bulvarından ilerleyen taksi, otobüs ve otomobillerle kafa kafaya geldi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarında saat 02.30 civarlarından meydana geldi. Ticari bir otomobil, yolun boş olmasını bilerek ters şeritten ilerlemeye başladı. Aynı istikamete giden ama farklı yollarda olan vatandaşlar ise, yaşananlar karşısında şaşkına döndü. Cep telefonuna sarılan normal yolunda ilerleyen otomobildekiler, yaşananları saniye saniye kaydetti.

Gelen otobüs ve otomobillerle kafa kafaya gelen ticari taksi, ilerlemesini ne kadar sürdürdü bilinmiyor. Ancak yaşanan kısa sürede herkesin yüreği ağzına geldi. - BURSA

Bulvarda ters şeritten giden otomobil faciaya davetiye çıkardı

Bulvarda ters şeritten giden otomobil faciaya davetiye çıkardı

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