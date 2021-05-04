Bulvar ve caddeler onarılıyor!
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Bulvar ve caddeler onarılıyor!

Bulvar ve caddeler onarılıyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve kırsalda sorumlu olduğu yollarda yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kırsalda yapılan çalışmaların yanı sıra sokağa çıkma yasakları ile birlikte kent merkezindeki çalışmalara hız verdi.

17 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte kent merkezinde araç trafiğinin daha az olduğu günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yasakları fırsata çevirerek bulvar ve caddelerde onarım çalışmalarına hız verdi. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı ve Hatboyu-1, Sivrihisar-2, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddelerinde yol onarım çalışmalarını tamamlayan ekipler, 2 Eylül Caddesi ve Cumhuriyet Bulvarı'nda ise tretuvar onarımı yaptı. 17 günlük tam kapanma sürecinde cadde ve bulvarlarda mevsim şartları el verdiği sürece çalışmalarına devam edeceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hem kırsalda hem de kent merkezinde yol bakım ve onarımının yapıldığı bölgelerde sürücüleri, trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: Bültenler

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