Bulvar çalışması için 10 yıl önce boşlatılan tek katlı bina çöktü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bulvar çalışması için 10 yıl önce boşlatılan tek katlı bina çöktü - Haber
Güncel

Bulvar çalışması için 10 yıl önce boşlatılan tek katlı bina çöktü

ADANA'da, 2010 yılında, bulvar genişletilmesi için belediye tarafından istimlak edilip, boşaltılan tek katlı bina, gece yarısı çöktü.

10.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:16
Bulvar çalışması için 10 yıl önce boşlatılan tek katlı bina çöktü

ADANA'da, 2010 yılında, bulvar genişletilmesi için belediye tarafından istimlak edilip, boşaltılan tek katlı bina, gece yarısı çöktü. Enkaz kaldırma çalışması yapılırken, yıkıntı altında kalan olmadığı öğrenildi. Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi Ray Sokak'ta bulunan binalar, 10 yıl önce, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın devamının yapılması için belediye tarafından istimlak edilerek, yıkılmaya başlandı. Boşaltılan ancak hala yıkılmayan bazı binalar, atık kağıt toplayanlar ile madde bağımlıları tarafından kullanılır oldu. Gece yarısı boş binalardan tek katlı olan, gürültüyle çöktü. Mahalleli, kısa süreli panik yaşarken, polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, enkaz çevresine güvenlik şeridi çekti. Enkaz kaldırma çalışması yapılırken, yıkıntı altında kalan olmadığı öğrenildi. 


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Can Yaman Sinan Akçıl Haluk Levent
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran İtalya Petrol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bulvar çalışması için 10 yıl önce boşlatılan tek katlı bina çöktü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:17:44. #1.15#