Bulvar Caddesi sıcak asfaltla kaplandı
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Bulvar Caddesi sıcak asfaltla kaplandı

30.10.2020 13:31 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:34
Bulvar Caddesi sıcak asfaltla kaplandı

Hakkari'nin en işlek caddelerinden biri olan Bulvar Caddesi sıcak asfaltla kaplandı.

Hakkari'nin en işlek caddelerinden biri olan Bulvar Caddesi sıcak asfaltla kaplandı.

Doğalgaz hattı döşüme çalışmalarının ardından Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan yol genişletme, yama ve sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Kentin adeta şantiyeye döndüğü Hakkari'nin cadde ve sokakları asfaltlanarak güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Bulvar Caddesi'nde ise asfalt çalışmaları başlatıldı. 3 kat asfaltın yapıldığı caddedeki çalışmaların çevre yolu üzerinden devlet hastanesi önüne kadar devam edeceği belirtildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de çalışmaları yerinde denetledi. Halen birçok cadde ve yolun programda olduğunu belirten belediye yetkilileri, kademeli olarak asfalt çalışmalarının süreceğini ifade ettiler. - HAKKARİ

Bulvar Caddesi sıcak asfaltla kaplandı
Bulvar Caddesi sıcak asfaltla kaplandı
Bulvar Caddesi sıcak asfaltla kaplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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