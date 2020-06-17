Bulutlara komşu "Sis Dağı" görsel şölen sunuyor Trabzon ile Giresun sınırındaki Sis Dağı Yaylası, Kovid-19 normalleşme sürecinin başlamasının ardından el değmemiş doğası ve endemik bitkileriyle yaylacılar, doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Trabzon ile Giresun sınırındaki Sis Dağı Yaylası, Kovid-19 normalleşme sürecinin başlamasının ardından el değmemiş doğası ve endemik bitkileriyle yaylacılar, doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Trabzon'a 100 kilometre, Şalpazarı ilçesine ise 26 kilometre mesafede yer alan 2 bin 180 rakımlı Sis Dağı Yaylası, misafirlerine "bulutlara komşu" olduğunu hissettiriyor.

Giresun ili Görele ilçesinin de en büyük dağı olan Aladağ'ın yüksek kesimlerinde kalan yayla, haziran ayı olmasına rağmen ziyaretçilerine dört mevsimi bir arada yaşatıyor. Rengarenk açan çiçekler, dağlarda uzanan kar örtüsü ile eşsiz bir manzara oluşturan Sis Dağı Yaylası, el değmemiş doğasının yanı sıra bitki çeşitliliğiyle de dikkati çekiyor.

Her mevsim fotoğraf karelerini süsleyen ve kartpostallık görüntüler sunan yayla, Kovid-19 normalleşme sürecinin ardından yeni turizm sezonunda ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunlarının Karadeniz'deki ilk adreslerinden birisi halene gelen Sis Dağı Yaylası, doğaseverlerin temiz hava ve kuş cıvıltıları eşliğinde doğal ortamın tadını çıkarmalarını sağlıyor.

Ziyaretçilerine dağ bisikleti ve trekking imkanı da sunan yayla, her yıl temmuz ayında düzenlenen "Sis Dağı Şenliği" ile yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Sis Dağı, ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvanların süslenerek yaylaya göçünün başladığı bugünlerde, yayla kültürünü ve doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerini de bekliyor.

"Sis Dağı, turizm açısından önemli bir potansiyel"

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sis Dağı'nın turizm açısından önemli bir potansiyel olduğuna ve ziyaretçilerine dört mevsimi aynı anda yaşama fırsatı sunduğuna işaret ederek, şöyle dedi:

"Burası gerçekten bulutlara komşu, farklı bir coğrafya. O nedenle de Sis Dağı son yıllarda Karadeniz'i ziyaret eden turistlerin uğrak noktası haline geldi. Bugünlerde de normalleşme süreciyle misafirlerimizi Kovid-19 tedbirleri altında dolu dolu ve en iyi şekilde ağırlayacağımızı vurgulamak isterim."

Kurukız, yöreye ilk olarak normalleşme süreciyle yaylacıların yanı sıra fotoğraf tutkunlarının gelmeye başladığını aktararak, "Doğa ile iç içe vakit geçirmek, yayla ve yöre kültürünü yaşamak isteyen tüm ziyaretçilerimizi Sis Dağı'na davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA