Bulutlar gündüzü geceye çevirdi
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Bulutlar gündüzü geceye çevirdi

İstanbul genelinde bir anda beliren kara bulutlar gündüzü adeta geceye çevirdi.

03.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:59
Bulutlar gündüzü geceye çevirdi

genelinde bir anda beliren kara bulutlar gündüzü adeta geceye çevirdi. Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar kamera ile görüntülendi.


Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul semalarını kara bulutlar sardı. Bulutlar, gündüzü adeta geceye çevirdi. Gökyüzünde oluşan yoğun bulutlanmalar kamera ile görüntülendi. Bulutların bir anda belirmesi etkileyici görüntüler oluşturdu. Kara bulutlar, Taksim'den ve kentin birçok noktasından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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