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Bulutlar denizle birleşti, ortaya muhteşem görüntü çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bulutlar Karadeniz ile birleşince ortaya muhteşem görüntü çıktı.

ÇATALZEYTİN, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bulutlar Karadeniz ile birleşince ortaya muhteşem görüntü çıktı. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde denizle buluştu. Deniz ile bulutların birleşmesiyle ortaya muhteşem ortaya çıkan görüntü görenleri şaşırttı. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Karadeniz'de oluşan görünü bazı vatandaşları korkuturken, bazı vatandaşlar ise ortaya çıkan manzara karşısında hayran kaldıklarını ifade etti.

Kastamonu'da sahilde deniz üstünde meydana gelen muhteşem manzaranın sebebini açıklayan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Bulutların deniz ile birleşmesi görüntü çok kuvvetli ihtimalle deniz etkisi, buna kar yağışı dediğimiz bir etki. Dolayısıyla kutupsal olarak soğuk havanın deniz üzerinden geçerken ısı ve nem kazanmasıyla oluşan görüntüler bunlar. Özellikle soğuk havanın etkisi geçtikten sonra özellikle bunu kuvvetli kar yağışları sonrasında da görebiliyoruz. Kutupsal soğuk havanın denizdeki ısı ve nemin birleşmesiyle beraber bu görüntüleri ortaya çıkardı. Ama şimdiye kadar gördüğüm en güzel görüntülerden bir tanesi diyebilirim" dedi.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Bulutlar denizle birleşti, ortaya muhteşem görüntü çıktı

Bulutlar denizle birleşti, ortaya muhteşem görüntü çıktı

Bulutlar denizle birleşti, ortaya muhteşem görüntü çıktı

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Çatalzeytin, Kastamonu, Karadeniz, kar, Güncel, Haber

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