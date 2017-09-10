Bulutistan Kimdir?

Bulutistan Stratejik İlişkiler Yöneticisi İlayda Taşyar Bulutistan'ı ve faaliyetlerini Wise TV'ye anlattı.



2017 IDC Bulut ve Veri Merkezi Konferansı'nda Wise TV sorularını yanıtlayan Taşyar, Bulutistan'ın Türkiye'nin bulut entegratörlüğü yapan ilk firması olduğunu belirterek tamamen bulut teknolojileri üzerine odaklı firmanın 3 farklı lokasyonda veri merkezi bulunduğunu ve global iş ortakları ile çalışmalarına devam ettiğini söyledi.