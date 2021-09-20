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Bulutistan 4'üncü veri merkezini Ankara'da açtı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bulutistan 4'üncü veri merkezini Ankara'da açtı

Bulut çözümler sunan teknoloji şirketi Bulutistan, İstanbul ve İzmir'in ardından 4'üncü lokasyonunu Ankara'da açtığını duyurdu.

Bulut çözümler sunan teknoloji şirketi Bulutistan, İstanbul ve İzmir'in ardından 4'üncü lokasyonunu Ankara'da açtığını duyurdu. Şirket, Ankara'da KKB Anadolu Veri Merkezi içinde faaliyete geçirdiği bulut altyapısıyla öncelikli finansal kurumsal olmak üzere tüm sektör şirketlerinin BT operasyonlarına yüksek SLA ile bulut hizmetleri verecek.

Pandemi sürecinde beklenmeyen bir hızla dijitalleşen iş dünyası, bulut bilişim servislerine yöneliyor. Statista verilerine göre dünya genelinde şirketlerin yüzde 61'i, 2020'de bulut servislerine öngördüklerinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

Dijital Türkiye Platformu'nun KPMG Türkiye ile hazırladığı 'Dijitalleşme Yolunda Türkiye 2021' raporuna göre, Türkiye'nin dijital direnç kazanması için 2025'e kadar orta ve büyük ölçekli is¸letmelerin bulut bilis¸im kullanım oranlarının en az yüzde 60'ın üstüne çıkmasına ihtiyaç bulunuyor. Bu durum, bulut tabanlı veri merkezlerine olan ihtiyacı da artırıyor.

"DÜNYA STANDARTLARINDA BULUT HİZMETLERİ"

Bulut Hizmetleri operasyonlarının kesintiye uğramaması ve şirketlere verilen hizmetleri yaygınlaştırmak için 4'üncü lokasyonlarını açtıklarını ifade eden Bulutistan Operasyon Yöneticisi Ekrem Sekman, "Halihazırda konumlandığımız Equinix, Premier ve Vodafone veri merkezlerine ek olarak KKB Anadolu Veri Merkezi'nde de yerimizi aldık. Ankara'daki KKB Anadolu Veri Merkezi, Uptime Institute tarafından en yüksek kullanılabilirlik standardında hizmet verdiğini belgeleyen Tier4 sertifikasına sahip. Merkez, temelde finansal mevzuatlara uygun olarak kurulacak Türk finans sektörü bulut teknolojileri platformu hizmetlerini sektör kuruluşlarının hizmetine sunuyor. Reel sektör kuruluşları da yine aynı platform üzerinden teknolojiye düşük maliyetlerle erişerek verimliliklerini artırma imkanı buluyor. Aynı zamanda KKB'nin yüksek güvenlik standartlarının geliştirilerek uygulandığı örnek bir veri merkezi tesisi olarak da konumlanıyor. Hizmete sunduğumuz yeni merkez ise BT operasyonlarının kesintiye uğramaması için Bulutistan'ın şirketlere verdiği hizmetleri yüksek kalitede bir hizmetle yaygınlaştırmasını sağlıyor. B2B olarak müşterilerimize bulut teknolojilerinin seçimi, temini ve bulutlar arası geçiş olmak üzere 360 derece hizmet veriyoruz. Pazaryeri mantığında konumlandığımız sektöre de çok sayıda servis sağlayıcının hizmetini tek elden sunuyoruz" dedi.

"KESİNTİSİZ HİZMET İÇİN YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Bulutistan CEO'su Begim Başlıgil ise, "Alanında deneyimli 40'ın üzerinde ekip arkadaşımız ve stratejik çözüm ortaklarımızla, EMEA'nın yanı sıra Türkiye'nin en hızlı büyüyen birinci teknoloji şirketi olarak konumlanıyoruz. Her biri alanında lider 300'ü aşkın şirket ve holdinge sunduğumuz yenilikçi hizmetlerle tüm verilerin bulutta güvenle işlenmesini, saklanmasını ve anlık olarak erişilebilir olmasını sağlıyoruz. Bulut bilişim servislerine ihtiyacın artmasıyla bizler de veri merkezi ağımıza bir yenisi daha ekledik. İş dünyasına kesintisiz bir erişim sağlamak ve dijitalleşmeyi en ince ayrıntısına kadar titizlikle yürütebilmek için veri merkezi yatırımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.


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