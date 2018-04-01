Bulutevi.com Kimdir?

Datamarket Genel Müdür Yardımcısı Fatih Cem Atalı, bulut dönüşümünün imkanlarını rekabet avantajına dönüştürmeyi sağlayan bulutevi.com'u Wise TV'ye anlattı.

Bulut bilişim hizmetlerinin son zamanlarda gündemde sıkça yer alması üzerine Datamarket'in bulutevi.com projesini bu sene hayata geçirdiğini ifade eden Atalı, müşterilerin bulutevi.com'a girerek hem Microsoft'un sunduğu bulut hizmetlerini daha avantajlı fiyatlarla satın alabileceklerini hem de raporlama ve yönetim hizmetlerini de bununla birlikte alabiklerini, Datamarket'in internete açılan kapılarının bulutevi.com olduğunu belirtti.