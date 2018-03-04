Bulutbroker Müşterisi D&r, Deneyimlerini Aktardı

D&R Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bilal Genç, D&R'ın BulutBroker müşterisi olması ile ilgili deneyimlerini Wise TV'ye aktardı.

Genç, BulutBroker'ın bulut çözümleri sağlayan bir iş ortağı olduğunu ve perakende sektörü gibi rekabetin çok yoğun olduğu sektörlerde, rekabeti yakalamak adına kapasitenin fazla olmasının gerektiğini ifade etti.