Bulut Yere İndi, İzleyenlerin Ağzı Açık Kaldı
ABD'de çekilen görüntülerde ufak bir bulutun aniden gökyüzünden yere inmesi izleyenleri şaşırtırken, kullanıcıların çoğu bunun devasa bir sabun köpüğü olduğunu düşünüyor.
ABD'deki bir otoyolda çekilen görüntülerde, havada asılı duran bulutun bir anda yere düştüğü görüldü. Video ABD'de bir anda fenomen haline geldi.
İDDİALAR SABUN KÖPÜĞÜ OLDUĞU YÖNÜNDE
Yere inen bulut daha sonra tekrar göğe yükselmeye başladı. Youtube'da paylaşılan videoya farklı tepkiler verildi. Kimileri duruma şaşırırken kimilerinin ise çok daha makul açıklamaları vardı.
Bazı kullanıcılar bunun endüstriyel temizlikte kullanılan devasa bir sabun köpüğü olduğunu iddia etti. Benzer bir sahne 2016 yılında Fas'ta da görülmüştü.
YORUMLAR (32)
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24 haziran aziz nesini anma ve çomar bayramıCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Keşke bulutlarin üzerinde herkesten ve herseyden uzak bi hayatim olaydi :)Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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vay canınaaaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ben bunu dsha once görmüştüm ki :)Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Suyunu sıksalardı :))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır