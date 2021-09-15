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Bulut Turhan: "Sahanın avantajlarını kullanarak iyi bir sonuçla maçı bitirdik"

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | Spor

- Bulut Turhan: "Sahanın avantajlarını kullanarak iyi bir sonuçla maçı bitirdik" Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan, Adanaspor maçının ardından, "Sahanın avantajlarını kullanarak iyi bir sonuçla maçı bitirdik" dedi.

- Bulut Turhan: "Sahanın avantajlarını kullanarak iyi bir sonuçla maçı bitirdik"

DENİZLİ - Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan, Adanaspor maçının ardından, "Sahanın avantajlarını kullanarak iyi bir sonuçla maçı bitirdik" dedi.

Denizlispor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor karşısında 2-0 galibiyet aldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan, "Rakibimizi tebrik ediyorum, iyi bir mücadele verdiler. Bizler de iyi mücadele ettik. Sahanın avantajlarını kullanarak iyi bir sonuçla maçı bitirdik. Denizlispor yeni bir takım, henüz takımımız oturmadı. Birkaç haftaya ihtiyacımız var. Takım içindeki uyum ve koordinasyon arttıkça, birlikte oynamaya başladıkça daha iyi sonuçlar alacağımız kanaatindeyiz. İleriki maçlarda Denizlispor daha iyi olacak çünkü fiziksel olarak gittikçe yükselen bir grafiğimiz var. Adanaspor'u da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bulut Turhan: Sahanın avantajlarını kullanarak iyi bir sonuçla maçı bitirdik

Bulut Turhan: Sahanın avantajlarını kullanarak iyi bir sonuçla maçı bitirdik

Bulut Turhan: Sahanın avantajlarını kullanarak iyi bir sonuçla maçı bitirdik

Bulut Turhan:
İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Spor Haberleri
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Haber: Bulut Turhan: 'Sahanın avantajlarını kullanarak iyi bir sonuçla maçı bitirdik' - Haberler Spor
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