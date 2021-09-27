Bulut Turhan: 'Lig yeni başlıyor, daha çok maçımız var' - Haberler Spor
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Bulut Turhan: "Lig yeni başlıyor, daha çok maçımız var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bulut Turhan:

Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan, Samsunspor mağlubiyetinin ardından açıklamada bulunarak, "Lig yeni başlıyor, daha çok maçımız var. İleriye bakacağız, Boluspor maçına yöneleceğiz" dedi.

Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan, Samsunspor mağlubiyetinin ardından açıklamada bulunarak, "Lig yeni başlıyor, daha çok maçımız var. İleriye bakacağız, Boluspor maçına yöneleceğiz" dedi.

TFF 1. Lig'in 7. hafta maçında Denizlispor 2, Samsunspor 3 gol atarak galip gelmesinin ardından Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan, mağlubiyet konusunda açıklamalarda bulundu. Samsunspor'a 3-2 mağlup olmalarının kötü olduğunu ancak ilerleyen haftalarda maçlarda gösterecekleri mücadeleyle galip geleceklerini belirtti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Turhan, "Penaltıdan sonra 2-1 oldu. Mağlup durumuna geçtik. Maçı bırakmadık, mücadele ettik, beraberliği yakaladık. Fakat sonuç olarak Samsunspor tekrar golü bulu ve mağlup olarak maçtan ayrıldık. Denizlispor takım olarak kötü oynamadık. İyi bir oyun sergiledik, ileriki maçlarımızda bu oyunumuzu geliştireceğiz ve daha da iyi oynamaya çalışacağız. Sonuç olarak bu ligde her takım bir birini yenecek durumunda evimizde kazanmamız gereken bir maçtı, kaybettik, üzgünüz ama telafisi vardır. Deplasmanda galibiyetle açığımızı kapatabiliriz. Lig yeni başlıyor, daha çok maçımız var. İleriye bakacağız, Boluspor maçına yöneleceğiz. Boluspor maçından iyi bir sonuç bekliyoruz. Milli maç arasını değerlendirdikten sonra da daha iyi bir takım olarak geri döneceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Bulut Turhan: Lig yeni başlıyor, daha çok maçımız var

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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