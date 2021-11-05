Bulut Turhan: "Dönen topla yenilen gol takımı kötü etkiledi" - Haberler Spor
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Bulut Turhan: "Dönen topla yenilen gol takımı kötü etkiledi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Bulut Turhan: "Dönen topla yenilen gol takımı kötü etkiledi" Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turan, yedikleri ilk golün takımı çok kötü etkilediğini ve oyuncuların hata yapmaya zorlandığını söyledi.

- Bulut Turhan: "Dönen topla yenilen gol takımı kötü etkiledi"

İSTANBUL - Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turan, yedikleri ilk golün takımı çok kötü etkilediğini ve oyuncuların hata yapmaya zorlandığını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Denizlispor deplasmanda Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turan, maça çok iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "İlk yarı dengeli geçti. İkinci yarının sonlarına doğru 70 ile 80. dakikalarda baskılı oynadığımız zamanda dönen topla kötü bir gol yedik. Takımı bu durum çok etkiledi. Hata yapmaya zorladı bizi. Aslında biz buradan puan almak için gelmiştik fakat gol yollarında ne yazık ki problem yaşıyoruz. Milli arada buna çalışıp, aradan sonra daha iyi bir Denizlispor olarak dönmek istiyoruz. Maalesef üzgünüz. Puan alamadık. Tuzlaspor'u tebrik ediyorum, iyi bir oyun sergilediler" dedi.

Bulut Turhan: Dönen topla yenilen gol takımı kötü etkiledi

Bulut Turhan: Dönen topla yenilen gol takımı kötü etkiledi

Bulut Turhan: Dönen topla yenilen gol takımı kötü etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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