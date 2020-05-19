Bulut'tan Kadir Gecesi mesajı
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Bulut'tan Kadir Gecesi mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımladı.

Bulut'tan Kadir Gecesi mesajı
19.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:03

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Bulut, Tüm vatandaşların kadir gecesini kutladığını belirterek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, bu manevi havayı bin aydan daha hayırlı yapan Kadir Gecesine ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kadir Gecesi, sema kapılarının ardına kadar açıldığı, insanlığın hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, dua ve tövbelerin yaradan katında kabul edildiği, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in 'Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükafatını da Cenab-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.' buyurduğunun nakledildiği müstesna bir gecedir. Bize manevi derinliğinde arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve geceler, yaşantımızda kalıcı değişiklikler meydana getirmediği sürece tam anlamıyla idrak edilmiş sayılmaz. Bu nedenle her ayı Ramazan ve her geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmeli, dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine; sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmalı, yetimlerin, kimsesizlerin ve muhtaçların yüzünü güldürmeli, onlara yardım elimizi uzatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin Ülkemize, tüm İslam alemine ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" İfadesine ver verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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