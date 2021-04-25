Bulut; "Soykırım görmek isteyenler kanlı tarihlerine baksın"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bulut; "Soykırım görmek isteyenler kanlı tarihlerine baksın"

Bulut; 'Soykırım görmek isteyenler kanlı tarihlerine baksın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Biden'e seslenip soykırım görmek istiyorsa kendi kanlı tarihine bakması gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Biden'e seslenip soykırım görmek istiyorsa kendi kanlı tarihine bakması gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, sözde "soykırımı" tanıyan ABD Başkanı Joe Biden'e seslenip soykırım görmek isteyenlerin kendi kanlı tarihlerine bakmaları gerektiğini ifade etti. Bulut yaptığı açıklamada, "Bugün ABD Başkanı Joe Biden, Türk tarihimizin önemli kararlarından biri olan 1915 Ermeni tehciri için sözde 'Soykırım' ifadesini kullanmıştır. Gelinen noktada Türk milletinin ve Türk-İslam medeniyetinin tarihinde soykırım yoktur. İspatının ABD için bir anlamı kalmadığı anlaşılmaktadır. Zira tarihi gerçekler Ermenilerin; Fransızların, İngilizlerin ve İtalyanların desteği ile soykırım yaptığını ortaya çıkarmaktadır. Türkiye'nin müteaddit defa tarih arşivlerimizi karşılıklı araştırmacılara açalım önerisini Ermeni tarafı reddetmiştir. Eğer Joe Biden soykırım görmek istiyorsa Irak'ta katlettikleri 1 milyon insana bakmalıdır. Eğer ABD soykırım görmek istiyorsa kendi arşivlerinde zencilere ve Kızılderililere yaptıklarına bakmalıdır. Eğer ABD gerçekçi ve samimi ise kendi tarih arşivlerini açmalıdır. Açar ise bütün Dünya Kızılderililerin ve zencilerin nasıl soykırıma uğradığını görecektir" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Soykırım' açıklaması: Ankara, Biden'ın sözlerini nasıl okudu, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir?
'Soykırım' açıklaması: Ankara, Biden'ın sözlerini nasıl okudu, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir?
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir
Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Vedat Bilgin Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Muslera Fatih Terim Yılmaz Vural Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bulut; "Soykırım görmek isteyenler kanlı tarihlerine baksın" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:38:18. #1.15#

title