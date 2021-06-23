Yenilenen Turkcell Bulut platformu şirketlere esnek kaynak yönetimi sağlıyor
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Yenilenen Turkcell Bulut platformu şirketlere esnek kaynak yönetimi sağlıyor

Yenilenen Turkcell Bulut platformu şirketlere esnek kaynak yönetimi sağlıyor
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Turkcell Bulut platformu yenilenerek dijitalleşen şirketlere anlık kaynak yönetiminin yanı sıra dakikalar içerisinde sanal sunucu veya sanal veri merkezi oluşturma imkanı sunmaya başladı.

Turkcell Bulut platformu yenilenerek dijitalleşen şirketlere anlık kaynak yönetiminin yanı sıra dakikalar içerisinde sanal sunucu veya sanal veri merkezi oluşturma imkanı sunmaya başladı.

Şirket açıklamasına göre, Turkcell'in şirketlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken kolay ve şeffaf kullanım sağladığı bulut platformu Turkcell Bulut'un internet sitesi, kullanıcılarının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek için yeniden tasarlandı.

Bu sayede şirketlere 8 dakika içerisinde sanal sunucu veya sanal veri merkezi oluşturma imkanı sunan Turkcell Bulut, internet sitesi üzerinden tek bir işlemle kolayca kaynak değişikliği yapılmasını sağlıyor.

Dijitalleşen şirketlerin istedikleri yerden verilerini yönetebildiği Turkcell Bulut, sunduğu dijital platform sayesinde hızlı satın alma, kurulum, şeffaf destek ve faturalama süreçleriyle de farklılaşıyor. Yeni tasarımıyla hızlı ve sade bir ara yüze sahip olan platform, kullanıcı dostu ekranlarıyla şirketlere kolaylık sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, üstün teknolojik altyapıları üzerinden müşterilerine kaliteli dijital müşteri deneyimi sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Özata, "Turkcell olarak ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerimizde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak bulut bilişim hizmetlerine yatırım yaparak Tier-3 sertifikalı veri merkezimiz üzerinden şirketlere 7/24 kesintisiz hizmet sunuyoruz. Bununla birlikte sahip olduğumuz ISO27017 sertifikası ve bulut hizmetleri güvenliğimiz ile uluslararası alanda kabul görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk bulut platformu Turkcell Bulut ile şirketlerin değişen ihtiyaçlarını Turkcell güvencesiyle en doğru şekilde karşılamak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Özata, "Bu anlamda Turkcell Bulut internet sitemizi yeniden tasarlayıp müşterilerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurumlarımıza uçtan uca dijital çözümler sunduğumuz şirketimiz Dijital İş Servisleri ile değişen ihtiyaçları yakından takip ederek yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenen Turkcell Bulut platformu şirketlere esnek kaynak yönetimi sağlıyor
Yenilenen Turkcell Bulut platformu şirketlere esnek kaynak yönetimi sağlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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