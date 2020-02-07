Bulut muhtarlarla bir araya geldi
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Bulut muhtarlarla bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

07.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:05
Bulut muhtarlarla bir araya geldi

Belediye Başkanı , Mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Fen İşleri Müdürlüğü bahçesinde yemekli gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Bulut'un yanında Kilis İl Başkanı Mehmet Murat , Belediye Başkanı Mustafa Tohumcu, Ramazan Servet, belediye birim müdürleri katıldı.


Mahalle muhtarları, sorunlarını, taleplerini dile getirdiler. Bulut, Muhtarların sorunlarını dinleyerek, çözümü için ilgili müdüre talimat verdi.


AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş ise, Her zaman muhtarların yanında olduklarını ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İHA
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