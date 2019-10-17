Bulut: "Hileli gıda ve ilaç üretenlere verilen cezalar artırılsın"

17.10.2019 12:18

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, hileli gıda üretenlere verilen cezaların artırılması için hazırladığı Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.



Bulut, mevcut cezaların caydırıcılıktan uzak olduğunu belirterek, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda değişiklik yapılmasını istedi. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye 3 yıldan 9 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası verilmesini isteyen Bulut, TCK'da hali hazırda bu cezanın 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin 500 güne kadar adli para cezası verilerek uygulandığını hatırlattı.



Hileli gıda üretenlere verilen cezaların artırılması gerektiğini belirten Bulut, hileli gıda satan işletmenin en az 1 yıl üretimden men edilmesi yönünde TCK'da değişiklik teklif etti. - ADANA

Kaynak: İHA