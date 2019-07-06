Bulut, esnaf ziyareti yaptı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut Esnafları ederek sorunlarını dinledi.

Başkan Mehmet Abdi Bulut, Başkan Yardımcıları Servet Ramazan ve Mustafa Tohumcu ile beraber Kilisli esnafları ziyaret ederek hal, hatırlarını sordu. Bulut, esnafların istek ve taleplerini dinleyerek, gerekli talimatları verdi. Başkan Bulut, sık sık esnaflar ile bir araya geleceğini sorun, sıkıntıları yerinde tespit edeceklerini söyledi. - KİLİS

Kaynak: İHA