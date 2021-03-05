Buluşmanın perde arkası ortaya çıktı... Sevgilisi barıştırdı!

Kızıyla yakın arkadaş

Bir süre önce 'ev krizi' yüzünden araları açılan İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak'ı Gülçin Karakaya'nın barıştırdığı söyleniyor. İbrahim Tatlıses'le evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Gülçin Karakaya, ünlü sanatçının kızı Dilan Çıtak'la da yakın arkadaş oldu.

Son dönemde sosyal medyada sık sık Çıtak'la fotoğraflarını paylaşan Karakaya, önceki gün de genç şarkıcı ve sevgilisi Levent Dörter'le çektirdiği bu kareyi yayınladı.

Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses, Kuşadası'ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıklamıştı. Tatlıses sözünü tutup Dilan Çıtak dışında bütün çocuklarına ev vermişti. Bu durum baba kız arasında kırgınlığa neden olmuştu.

Konuşmadan da anlaşıyoruz

Neslihan Atagül, bu ayki L'officiel dergisinin kapak yıldızı oldu.

Neslihan Atagül, dergideki röportajında Kadir Doğulu'yla evliliğinden bahsetti: "Hem aşkı hem de arkadaşlığı bir arada yaşamak çok kıymetli. 'Arka-daş.' İkimiz de arkamızı aynı şeye yaslıyoruz. Kendimizi geliştirirken, birbirimizin gelişimini de önemsiyoruz. Bazen sözlü anlaşıyoruz, bazen de konuşmadan. Amacımız birbirimizi değiştirmek değil, dönüştürmek olduğunda çok güzel devam ediyor. Umarım böylesi isteyenlere nasip olur."

Düğünü erteledik

İdo Tatlıses'le nikah masasına oturmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Pandemi nedeniyle düğünü planladıkları tarihte yapamadıklarını söyleyen Yasemin Şefkatli, "Tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun istediğimiz için düğünü ileri bir tarihe erteledik" dedi. Şefkatli, İdo Tatlıses'in yakında yeni bir şarkı çıkaracağını ve şimdilerde onun heyecanını yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Aşkı buldu

Esra Dermancıoğlu,kendisinden 15 yaş küçük meslektaşı Murat Balcı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde.

Snob Magazin'in haberine göre; Esra Dermancıoğlu (52) ile Murat Balcı (37) arasındaki yakınlaşma, bir sosyal medya platformunda başladı. O platformda koyu bir sohbete koyulan ikili daha sonra yeni bir aşka yelken açtı. Balcı, uygulamadaki profiline de Esra Dermancıoğlu'yla çekilmiş bir fotoğrafını koydu, ancak daha sonra o kareyi kaldırdı.

Konya farkı

İngilizce şarkısı "Retrograde" ile dünyaya açılan Aleyna Tilki, "Beni dünya starlarından ayıran tek şey, Konya'da doğmuş olmam" dedi.

Yorumlar çok güzel

"Retrograde" adlı ilk İngilizce şarkısını müzikseverlerin beğeni-sine sunan Aleyna Tilki, "Kadir Çetin ile Günaydın Türkiye" adlı radyo programına konuk oldu. Şarkısının beğenildiğini söyleyen genç popçu, "Özellikle Latin Amerika, Hindistan ve Kuzey Avrupa'dan çok güzel tepkiler alıyorum" dedi.

Adım adım dünya starlığına

"Dünya starı" olmayı hedefleyen Aleyna Tilki, "Amerika'da doğmuş olsaydın nasıl olurdu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Kötü olurdu. Oradaki starlardan farkım kalmazdı. Anadolu'nun enerjisini taşımak bana çok şey kattı. Beni dünya starlarından ayıran tek şey, Konya'da doğmuş olmamdır. Başlangıcım yurtdışında olsaydı, bu kadar özel bir sanatçı olamazdım."

Evliliği sosyal medyadan duyururum

Fatma Turgut, önceki gün sevgilisi Can Baydar'la Nişantaşı'ndaki bir kebapçıdan çıkarken görüntülendi.

Fatma Turgut, Baydar'la ayrıldıkları haberleri hatırlatılınca "Her şey yolunda, ayrılık yok" dedi. "Evlilik ne zaman olur?" sorusuna ise gülerek yanıt verdi: "Evlilik yok. Olursa ben size söylerim, hatta sosyal medyadan duyururum." (Sayit DURMAZ)

Kaynak: Hürriyet