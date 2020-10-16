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DHA YURT BÜLTENİ - 12

16.10.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:27
DHA YURT BÜLTENİ - 12

Buluşmak için sözleştiği erkeği, 2 arkadaşıyla gasp ettiİZMİR'de, randevulaştığı Y.G. isimli erkekle buluşmaya giden G.A. isimli kadın, yanında götürdüğü 2 erkek arkadaşının Y.G.'nin 800 TL parasını, cep telefonunu ve aracını çalmasının ardından kayıplara karıştı.

Buluşmak için sözleştiği erkeği, 2 arkadaşıyla gasp etti

İZMİR'de, randevulaştığı Y.G. isimli erkekle buluşmaya giden G.A. isimli kadın, yanında götürdüğü 2 erkek arkadaşının Y.G.'nin 800 TL parasını, cep telefonunu ve aracını çalmasının ardından kayıplara karıştı. Olay sonrasında G.A. ile gasp ve darp olaylarını gerçekleştiren M.K. ve K.U. da gözaltına alındı.

Olay, geçen 12 Ekim'de Bergama ilçesinde meydana geldi. İlçedeki bir meydanda buluşmak için Y.G. ile sözleşen G.A., randevuya yanında iki erkek arkadaşı M.K. ve K.U. ile gitti. M.K. ve K.U., Y.G.'yi darp ederek 800 TL nakit para, cep telefonu ve otomobilini gasp etti. Olay sonrasında çalıntı otomobille Dikili ilçesine giden 3 kişi, dikkat çekmemek için otomobilin plakasını değiştirdi. Y.G.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüphelileri Dikili ilçesinde saklandıkları evde yakaladı. Adreste yapılan aramada 1 tabanca, 10 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 12
DHA YURT BÜLTENİ - 12

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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