Buluntu Hoca Bulvarı Tek Şerit Olarak Trafiğe Açıldı - Haberler
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Buluntu Hoca Bulvarı Tek Şerit Olarak Trafiğe Açıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Buluntu Hoca Bulvarı Tek Şerit Olarak Trafiğe Açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin özverili çalışmaları neticesinde şehir içi trafiğini ciddi oranda rahatlatacak olan Buluntu Hoca Bulvarı'nın alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak tek şeridi asfaltlanan yol vatandaşların kullanımına açıldı.

DİYARBAKIR (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin özverili çalışmaları neticesinde şehir içi trafiğini ciddi oranda rahatlatacak olan Buluntu Hoca Bulvarı'nın alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak tek şeridi asfaltlanan yol vatandaşların kullanımına açıldı.

Diyarbakır ve Mardin yolunu birbirine bağlayan ve şehir içi trafik akışını rahatlatacak olan Buluntu Hoca Bulvarı asfalt çalışmalarının ardından ilk etapta tek şerit olarak trafiğe açıldı.

Yeni yol açma çalışmalarıyla alternatif güzergahlar oluşturmayı, hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır - Mardin karayolunu birbirine bağlayacak olan 50 metre genişliğinde 11 kilometre uzunluğa sahip Buluntu Hoca Bulvarını tek şerit olarak trafiğe açtı.

Şanlıurfa'da trafik akışını rahatlatmak vatandaşların daha konforlu ulaşım imkanlarından faydalanmalarını sağlamak amacıyla önemli bir geçiş güzergahında yer alan Buluntu Hoca Bulvarında alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri asfalt serim işlemlerini tamamladıkları yolun bir bölümünü araç trafiğine açtı.

İkinci etap çalışmalarının da kısa sürede başlaması beklenen yolun asfalt çalışmaları tamamlandığında Diyarbakır ve Mardin yolunu birbirine bağlayan ve şehir içi trafik akışını rahatlatacak olan bir yol daha vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak.

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Haber: Buluntu Hoca Bulvarı Tek Şerit Olarak Trafiğe Açıldı - Haberler
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