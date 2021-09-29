Bulundurulması yasak olan cıva ve kimyasal karışımlar ele geçirildi - Haberler
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Bulundurulması yasak olan cıva ve kimyasal karışımlar ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Haberler | Güncel
Bulundurulması yasak olan cıva ve kimyasal karışımlar ele geçirildi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, gerekli izni almaksızın, alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan 579 gram cıva ile çeşitli kimyasal karışımlar ele geçirdi.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, gerekli izni almaksızın, alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan 579 gram cıva ile çeşitli kimyasal karışımlar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçede belirlenen evlere baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda gerekli izni almaksızın, alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan 579 gram cıva, 35 gram sıvı ile karıştırılmış demir, kalsiyum ve cıva içeren toz madde, 487 gram kimyasal ve kalsiyum içeren madde, 148 gram kalsiyum içeren madde, 5 şırınga ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


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Haber: Bulundurulması yasak olan cıva ve kimyasal karışımlar ele geçirildi - Haberler
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