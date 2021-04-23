"Bulunduğunuz ortamın hava kalitesi hayatınız kadar önemli"

Birçok kişinin zamanını kapalı mekanlarda geçirmesi, hava kalitesinin önemini gittikçe arttırıyor.

Birçok kişinin zamanını kapalı mekanlarda geçirmesi, hava kalitesinin önemini gittikçe arttırıyor. Froumann Profesyonel Hava Temizleme Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, "Bir gün içinde enfeksiyonlara, alerjik reaksiyonlara, viru¨tik hastalıklara neden olan mikroorganizmalardan toz ve duman gibi sağlığınızı olumsuz etkileyecek birçok şey solumuş olabilirsiniz. Pandemi döneminde kapalı ortamlar da olmak büyük risk. Bu nedenle bulunduğunuz ortamın hava kalitesi, hayatınız kadar önemli" dedi.

Birçok kişinin zamanının yaklaşık yüzde 90'ını geçirdiği konutlar, okullar, resmi binalar, spor salonları ve taşıtlar gibi kapalı mekanlardaki havanın kalitesi, her geçen gün daha da önem kazanıyor. Sağlığı doğrudan etkileyen kapalı ortam hava kalitesinin, Çevre Koruma Ajansı (EPA)'nın belirlediği standartlarda olması hayati önem taşırken, uzmanlar da kapalı ortamlardaki hava kalitesinin standartların altında olması durumunda kanserden organ yetmezliğine kadar birçok hastalığa davetiye çıkabileceği konusunda uyarıyor. Froumann Profesyonel Hava Temizleme Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu iç ortam hava kalitesinin insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olduğunu, dolayısıyla kapalı ortamlarda hava ölçümlemesi yapılmasının artık bir gereklilik haline geldiğini söyledi.

BUGÜN BUNLARI SOLUMUŞ OLABİLİRSİNİZ

Kişilerin bulunduğu ortamlardaki havayı kirleten faktörüler ve kişilerin sağlık durumu üzerindeki etkisinin ortaya çıkabileceğini aktaran Yakupoğlu, "Bulunduğumuz ortamlardaki havayı kirleten etkenler ve bizlerin de bunları soluması, sağlık durumumuzun nasıl olduğunu ya da bir süre sonra nasıl olacağını ortaya koyar. Bugün neler solumuş olacağınızı hiç düşündünüz mü? Enfeksiyonlara, alerjik reaksiyonlara, viru¨tik hastalıklara neden olan mikroorganizmalardan toz ve duman gibi partiküllere, tahribat yaratan uçucu organik bileşimlerden kirletici gazlara kadar insan sağlığını olumsuz etkileyecek birçok şey solumuş olabilirsiniz. Öyle ki ne soluduğumuzu bilsek, pandemi sürecini yaşadığımız şu günlerde kapalı ortamlarda olmanın da ciddi bir risk taşıdığını daha iyi anlayacağız" dedi.

Yakupoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre her yıl yaklaşık 8 milyon insan, hava kirliliği sebebiyle hayatını kaybediyor. Can kayıplarının yaklaşık 3 milyonu kapalı ortam hava kirliliğine bağlı. Yine DSÖ'ye göre Kovid-19 ölümlerinin de yüzde 15'i kalitesiz hava solunması nedeniyle gerçekleşiyor."

OFİS ÇALIŞANLARI DA TEHLİKEDE

Ofislerin de çeşitli nedenlerle pencereler hiç açılmayacak ya da çok az açılacak şekilde tasarlandığını söyleyen Yakupoğlu, "Binaların hava geçirmez hale gelmesi de iç mekan hava kalitesini olumsuz etkiliyor. Doğru bir havalandırma sisteminin olmaması birçok insanın bir arada bulunduğu ofislerdeki ortam havasının kalitesini hızla düşürüyor. Amerikan Isıtma, Soğutma ve Hava Koşullandırma Mühendisleri Derneği'ne göre 1000 ppm, bir odanın çoğu insan için havasız hissetmeye başladığı eşik olarak kabul edilirken, ofislerdeki seviyeler bu eşiği rutin olarak aşıyor. Ofislerdeki bu kalitesiz hava, çalışanların konsantrasyonunun ve iş verimliliğinin düşmesine ve sık sık hasta olmalarına neden oluyor" diyerek ofis ortamlarının tasarımı ve hava kalitesinin önemine dikkat çekti.

HAVA ÖLÇÜMLENMESİ GÖSTERİYOR

Yapılan araştırmaların, boyutları 2,5 mikrondan küçük havadaki kirleticilerin uzun dönemde kişilerin bilişsel fonksiyonlarını etkilediğini, hafıza kaybı ve Alzheimer hastalıklarını hızlandırdığını ortaya koyduğunu da aktaran Yakupoğlu, havayı nefes hizasından çekerek filtre edebilme özelliğiyle Froumann'ın bulunduğu her yerde güvenli nefes alanı oluşturduğunu belirtti.

Kapalı ortam havasının kalitesini artırmak için sık sık camların açılarak dışarıdaki havanın içeri girmesini sağlamanın yeterli olmadığının altını çizen Yakupoğlu, kapalı ortam havasında bulunan ve insan sağlığını tehdit eden partikülleri filtreleyen cihazların önemine dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

"Froumann cihazları kapalı ortamdaki kirli havayı nefes hizasından çekip filtreleyerek, temiz hava olarak ortama geri veriyor. Üstelik üzerindeki göstergelerle bulunduğunuz ortamdaki havanın ölçümlemesini de görmenizi sağlıyor. Froumann, Sağlık Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kovid-19 Tanı Laboratuvarı olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda yapılan testlerle Kovid-19'u yüzde 99 oranında filtre ettiğini üniversite testiyle kanıtlayan ilk marka. Kapalı ortam havasında uzun süre asılı kalabilen ve virüsler dahil tüm kirleticileri filtreleyebiliyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı