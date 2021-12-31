Bully 2'den yeni bilgiler geldi

Bully'nin yeni oyunun fısıltıları yıllardır internette tartışılsa da, şimdi Max Payne 3 ve Grand Theft Auto IV gibi oyunlar projenin patlak verip bitmesine neden olmadan önce geliştirme ekibinin oyunda önemli bir ilerleme kaydettiğini duyurdu.

Birkaç eski Rockstar New England çalışanlarının raporunda stüdyonun oyundaki ilerlemesi hakkında şu sözlere yer verdi: "Neredeyse tüm stüdyonun Bully 2 üzerinde çalıştığını ve genel sayım tahminlerinin yaklaşık 50 ile 70 kişi olduğunu söylüyor."

OYUNUN İLK 8 SAATİ OYNANMAYA HAZIR

Ayrıca Rockstar'ın eski analistlerinden ve Bully: Scholarship Edition'ın liderlerinden March Anthony Rodriguez, oyunun yaklaşık sekiz saatinin oynanmaya hazır olduğunu öne sürdü.

RDR2'ye atıfta bulunurken, bir geliştirici, NPC'lerin Onur seviyesine bağlı olarak Arthur Morgan'a tepki verme şeklinin Bully 2'nin yapı taşlarından geldiğini açıkladı: "Dünyadaki diğer karakterlerle etkileşim şekliniz, sadece silahınızla veya yumruğunuzla değil, biraz hafıza duygusuna sahipler ve bunların çoğu Bully 2'den kaynaklandı."

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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