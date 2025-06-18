Bulls GSYO'dan Savunma Sanayisine 250 Milyon TL Yatırım

(ANKARA)- Bulls GSYO, halka arz sonrası savunma sanayinde ikinci yatırımını gerçekleştirdi. Şirket, milli muharip uçak KAAN ile Türkiye'nin savunma sanayinde 'yerlileştirme' hamlesine önemli katkılar sağlayan Altınay Savunma Teknolojileri'ne 250 milyon TL yatırım yaptığını açıkladı.

Bulls GSYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Altınay Savunma Teknolojileri'ne 250 milyon TL'lik yatırım yaptığını kamuoyu ile paylaştı. Altınay Savunma Teknolojileri, Türkiye savunma sanayinin millileşmesi açısından kritik öneme sahip Altay Tankı, Milli Muharip Uçak KAAN ve Milli Gemi MİLGEM gibi projelere milli katkısı ile tanınıyor. Son olarak Altınay Savunma Teknolojileri'nin alt markası TAAC, Milli Muharip Uçak KAAN için yerli iniş takımı geliştirerek önemli bir başarıya daha imza atarken, Türkiye'nin havacılık alanında dışa bağımlılığının azaltılmasına önemli katkı sağladı.

"Savunma sanayi yatırımları odak noktamız olacak"

Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkemizde ve dünyada büyük yankı uyandıran projelere katkı sağlayan Altınay Savunma Teknolojileri'ne yatırım yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Halka arzla birlikte yatırımcılarımıza verdiğimiz taahhütler ve yatırım stratejimiz kapsamında yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yatırım stratejimizde sosyal sorumluluk misyonu içeren şirketlere öncelik vererek diğer GSYO'lardan ayrıştığımız için savunma sanayi girişimleri odak noktamız. TİTRA Teknoloji'nin ardından savunma sanayi alanında ikinci yatırımımızı gerçekleştirdik. Altınay Savunma Teknolojileri de bugüne kadar geliştirdiği çeşitli projeler ile ülkemizde savunma sektörünün yerlileşmesinde önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Son olarak Türkiye'nin, Endonezya ile 48 adet KAAN savaş uçağının ihracatını da kapsayan 10 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atması hepimizi gururlandırdı. Bugüne kadarki ilk yurt dışı satışı ve en büyük savunma ihracatı özelliğini taşıyan bu anlaşma, dünyada da büyük yankı uyandırdı.

"'Yerli ve millileşmesine' katkı sağlayacak girişimleri desteklemeye devam edeceğiz"

KAAN için geliştirdiği yerli iniş takımı ile ülkemizin havacılık alanındaki dışa bağımlılığını azaltan Altınay Savunma Teknolojileri de bu başarıda önemli bir paya sahip. Dolayısıyla böylesine stratejik projelere katkı sağlayan bir gruba yatırım yapmak ve bu milli başarının bir parçası olmak bizleri çok heyecanlandırıyor. Ayrıca önümüzdeki dönem yapacağımız yatırımlara ilişkin bizleri motive ediyor. Savunma sanayinde yerli ve milli teknolojinin gelişiminin önemini göz önünde bulundurursak; bu alandaki girişimlere verilecek her desteğin savunma sanayimize ve Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Bulls GSYO olarak önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin vizyonuna değer katacak, sanayimizin her alanda 'yerli ve millileşmesine' katkı sağlayacak girişimleri desteklemeye devam edeceğiz."