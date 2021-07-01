Bullet Train Filmi
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Bullet Train Filmi

Bullet Train Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Bullet Train filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bullet Train filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bullet Train, Tokyo’daki bir trende birbirinden farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup sıikastçıya odaklanıyor.

Yönetmen: David Leitch

Senaryo: Zak Olkewicz, Kôtarô Isaka

Oyuncular: Brad Pitt, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Sandra Bullock, Michael Shannon, Hiroyuki Sanada, Logan Lerman, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Masi Oka, Pasha D. Lychnikoff, Bad Bunny, Miraj Grbic, Yoshi Sudarso, Naomi Matsuda, RiRia, Leon Masuda, Ego Mikitas, Naomi Amante, Emelina Adams, Shota Kakibata, Jim Garrity, Jason Matthew Smith, Nancy Daly, Tania Verafield, Ayne, Rolando Gonzalez, Zooey Miyoshi, Reut Fish

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Bullet Train

Yapımcı Firma: Sony Pictures

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 152 dk.

Dağıtıcı Firma: Warner Bros. Türkiye

Vizyon Tarihi: 08.04.2022

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Kaynak: InterSinema.com

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