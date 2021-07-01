Bullet Train Filmi
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Bullet Train, Tokyo’daki bir trende birbirinden farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup sıikastçıya odaklanıyor.
Yönetmen: David Leitch
Senaryo: Zak Olkewicz, Kôtarô Isaka
Oyuncular: Brad Pitt, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Sandra Bullock, Michael Shannon, Hiroyuki Sanada, Logan Lerman, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Masi Oka, Pasha D. Lychnikoff, Bad Bunny, Miraj Grbic, Yoshi Sudarso, Naomi Matsuda, RiRia, Leon Masuda, Ego Mikitas, Naomi Amante, Emelina Adams, Shota Kakibata, Jim Garrity, Jason Matthew Smith, Nancy Daly, Tania Verafield, Ayne, Rolando Gonzalez, Zooey Miyoshi, Reut Fish
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Bullet Train
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 152 dk.
Dağıtıcı Firma: Warner Bros. Türkiye
Vizyon Tarihi: 08.04.2022
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Kaynak: InterSinema.com